Фотоконкурс посвященный смешным снимкам животных.

Фотоконкурс посвященный смешным снимкам животных. Жюри конкурса на самую смешную фотографию с дикими животными Comedy Wildlife Photography Awards 2018 объявили финалистов, отобрав из 2000 прекрасных фотографий 40 лучших! По словам основателя премии Тома Саллума (Tom Sullum), уровень работ с точки зрения качества фотографии растёт с каждым годом, но юмор остаётся таким же ярким, демонстрируя зрителю животных такими, какими их до сих пор ещё не видели. В фотоконкурсе может участвовать любой желающий. Примерный состав участников, присылающих свои работы на конкурс, — 30% профессионалов и 70% фотографов-любителей, что позволяет представить более широкий спектр снимков с различными животными. Предлагаем вам взглянуть на несколько лучших работ 2018 года фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards: