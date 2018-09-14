Олег Винник порадовал поклонников новым снимком

Украинские музыканты Олег Винник и Потап представили новый клип "Найкращий день" к украинской комедии "Скажене весілля".

На съемках нового клипа Винник сделал снимок с баяном в руках и написал "Нехай кожен день у вашому житті буде найкращим!".

Поклонники сделали много комплиментов что самому певцу, что новому клипу: "Дякую Олеже! З тобою так і є! Ти вмієш зарядити на позитив! Успіхів надалі у творчості! Світлина чудова! Респект!", "Скажений крутезний трек Алежка супер кльовий ти з баяном","Клип очень классный молодцы".

Напомним, фильм "Скажене весілля" на большие экраны выйдет 4 октября 2018 года, а сразу после широкого кинотеатрального проката телевизионная премьера комедии состоится в эфире телеканала 1+1