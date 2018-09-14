Популярная певица Тейлор Свифт выставила на продажу свой роскошный особняк на западе Лос-Анджелеса.

Певица Тейлор Свифт объявила о продаже одноэтажного дома в Лос-Анджелесе еще весной этого года. Тогда цена особняка составляла три миллиона долларов, однако из-за низкого спроса ее снизили на 300 тысяч долларов. Так, площадь роскошного жилища, в котором высокие потолки, большие окна, светлые стены и бассейн, составляет 2 950 квадратных футов. В особняке есть четыре спальни и целых пять ванных комнат. В доме также имеется уютная гостинная, просторная кухня и винный погреб. Особого внимания также заслуживает богатый на растения задний двор — пальмы и бамбуковые деревья растут вокруг бассейна.