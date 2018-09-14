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Регина Тодоренко рассказала о свадьбе и будущих родах

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Регина Тодоренко
16:25 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Личная жизнь популярной актрисы, певицы и телеведущей Регины Тодоренко сейчас в центре всеобщего внимания.

28-летняя Регина Тодоренко больше не скрывает свое интересное положение и даже дает комментарии по теме личной жизни. Недавно она рассказала каналу RU. TV о том, как прошла ее помолвка с Владом Топаловым и какой планируется свадьба.

Мы были на яхте посреди Средиземного моря, неизвестно где. Он встал на одно колено и в кругу друзей предложил мне выйти за него замуж.

Но пока что знаменитая пара не спешит официально регистрировать отношения, ведь на повестке дня — подготовка к рождению малыша.

Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в таком клевом и правильном режиме. Может быть, решим уехать в Грецию или Италию.

Также Регина Тодоренко откровенно рассказала, почему долго не афишировала беременность.

Это положение такое нежное, такое личное. Мне не хочется это выставлять на всеобщее обозрение.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, будущие роды, Знаменитость, Певица, Помолвка, Регина Тодоренко, Роды, Свадьба, Фото.
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