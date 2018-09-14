Танцы со звездами 2018: чего ожидать в четвертом выпуске

Для предстоящего эфира (в 21:00 на "1+1") Иракли Макацария и Яна Заяц готовят танец в образах героев из фильма "Грязные танцы". Леся Никитюк станет героиней фильма "За двумя зайцами" Проней Прокоповной.

11 пар готовы перевоплотиться в известных героев фильмов. Встречать участников после выступлений на балконе будет звездная семейная пара - Сергей и Снежана Бабкины.

Для предстоящего эфира (в 21:00 на "1+1") Иракли Макацария и Яна Заяц готовят танец в образах героев из фильма "Грязные танцы". Леся Никитюк станет героиней фильма "За двумя зайцами" Проней Прокоповной.

Пара Аниты Луценко и Александра Прохорова выступит в образах героев из фильма "5 элемент". Руслан Сеничкин будет похож на знаменитую панду Кунг-фу – любимого мультипликационного героя сына Катерины Кухар, с которым во время прошлого эфира судья сравнила телеведущего.

Денис Беринчик и Катерина Белявская примерят роли Шрека и Фионы. Michelle Andrade со своим партнером Женей Котом продемонстрируют сцену из фильма "Бурлеск".

Напомним, в прошлом эфире паркет покинул Павел Зибров со своей партнершей Марией Шмелевой. В "зоне риска" могут оказаться пары, у которых будет минимальная сумма баллов от судей и зрителей. Если у двух последних пар в турнирной таблице будет одинаково низкая сумма баллов по окончанию голосований зрителей, тогда их судьбу будут решать судьи. Напомним, телеведущая Оксана Марченко, которая принимает участие в проекте "Танцы со звездами", призналась, что допустила оплошность во время третьего прямого эфира.