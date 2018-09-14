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Новости: Принц Уильям назвал любимое блюдо своей жены
Принц Уильям назвал любимое блюдо своей жены
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Принц Уильям назвал любимое блюдо своей жены

Герцог и Герцогиня Кембриджские
18:20 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Внук Елизаветы II принц Уильям назвал любимое блюдо Кейт Миддлтон.

На днях британский принц Уильям рассказал о том, что его жена Кейт Миддлтон обожает есть суши. Об этом внук Елизаветы II заявил 13 сентября в культурном центре Японии в Лондоне, где он встретился с японским шеф-поваром Акирой, который приготовил для него блюдо из тунца и морского ежа в сливочном соусе и сашими из лосося. 

"Спасибо, это очень вкусно! Мы с женой любим суши. Обязательно вместе заглянем к вам на обед, когда здесь никого не будет", – поблагодарил принц Уильям.

Принц Уильям также признался, что он не сразу справился с палочками. Он добавил, что нужно время, чтобы привыкнуть есть суши так же, как в Японии.

Добавим, что герцогиня Кембриджская ранее рассказывала о других свои кулинарных предпочтениях. Так, Кейт любит острую индийскую кухню и сладости, в частности шоколадный мусс.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Любимое блюдо, Принц Уильям, Суши.
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