Принц Уильям назвал любимое блюдо своей жены

На днях британский принц Уильям рассказал о том, что его жена Кейт Миддлтон обожает есть суши. Об этом внук Елизаветы II заявил 13 сентября в культурном центре Японии в Лондоне, где он встретился с японским шеф-поваром Акирой, который приготовил для него блюдо из тунца и морского ежа в сливочном соусе и сашими из лосося.

"Спасибо, это очень вкусно! Мы с женой любим суши. Обязательно вместе заглянем к вам на обед, когда здесь никого не будет", – поблагодарил принц Уильям.

Принц Уильям также признался, что он не сразу справился с палочками. Он добавил, что нужно время, чтобы привыкнуть есть суши так же, как в Японии.

Добавим, что герцогиня Кембриджская ранее рассказывала о других свои кулинарных предпочтениях. Так, Кейт любит острую индийскую кухню и сладости, в частности шоколадный мусс.