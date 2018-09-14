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Экс-участник группы "ТНМК" попал в аварию

Диля
19:24 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: facebook.com

Новости шоу бизнеса: Украинский певец Эдуард Приступа рассказал на своей Facebook-странице о том, как попал в ДТП.

Бывший участник группы ТНМК, украинский музыкант Эдуард Приступа, более известный как Диля, попал в серьезное ДТП. Происшествие случилось 13 сентября в городе Буча. В легковой автомобиль Эдуарда въехал грузовик и от удара Диля потерял сознание.

"Вчера вечером, около 18:00 я двигался 30-40 км в час по Буче по Варшавке в направлении магазина Novus. Затем мощный удар сзади моего авто, от которого, пролетев, перед въехал в маршрутку... Я был прицеплен ремнем безопасности . Но от удара о руль и подголовник потерял сознание. Очнулся, вокруг люди, все мутное в глазах, голоса едва слышу... Это был грузовик, водитель поймал "гаву", – рассказал музыкант на своей странице в Facebook.

Приступа также сообщил, что был неприятно шокирован действиями полиции и врачей. В частности, медики позволяли себе грубо с ним говорить.

"Оставили в коридоре, типа, вас заберут через несколько минут на обследование... Мне снова стало плохо, и прямо на стульях я снова отключился... Про меня забыли на час где-то, потому что врачи начали двигаться только тогда, когда приехали за мной друзья , которым я успел сбросить адрес больницы и успел позвонить жене...", – написал Эдуард.

"Мне рассказали, что шепотом полицейские подумывали, что я под наркотой, или еще что-то, потому что это я вызвал скорую, типа затягиваю время, у меня странный и расплывчатый взгляд, заплетается язык, а крови нет... То есть здесь есть понимание уровня подготовки", – продолжил музыкант.

А еще у Дили забрали права, техпаспорт и автомобиль на штрафплощадку. Теперь Диля пытается найти эксперта, который поможет ему разобраться в ситуации.

Диля - экс-участник группы "ТНМК", музыкант и композитор. В 2014 году мужчина создал группу "Воскресенье", которая принесла ему немалую славу. Долгое время Эдуард Приступа боролся с раком и вылечил онкозаболевание. В 2017 году Диля женился на юристе Яне Приступе. Скромная церемония прошла в Киевской области.

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Новости шоу бизнеса, Авария, Диля, ДТП, Музыкант, Певец, Эдуард Приступа.
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