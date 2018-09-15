Британский дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram новое фото, сделанное на подиуме.

Британский дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram новое фото, сделанное на подиуме. На новом снимке 44-летняя звезда повторяет позу с поднятой ногой, продемонстрированную ранее и ставшую впоследствии интернет-мемом. В подписи к фото Бекхэм отметила, что решила показать поклонникам, как проходит подготовка к предстоящему показу ее новой коллекции в рамках Недели моды в Лондоне. «Утренняя растяжка! Ловите поцелуи из Лондона. На мне камуфляжная куртка из моей новой коллекции», - написала звезда, сопроводив пост хэштегами лондонской Недели моды #lfw и новой коллекцией ее именного бренда Victoria Beckham #VBPreSS18. Несмотря на критику в адрес странной позы, Бекхэм время от времени повторяет ее на своих снимках.