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Ольга Фреймут рассказала, почему повесила портрет мужа в студии

Ольга Фреймут
10:02 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась информацией о своих отношениях с мужем.

Совсем недавно в эфире телеканала "Новий" стартовало новое шоу "Оля", главной звездой которого является Ольга Фреймут. Формат передачи предусматривает, что к ведущей приходят украинские знаменитости и они общаются в неформальной обстановке, удобно расположившись на диванах. 

Возвращение Ольги вызвало бурю возмущений у зрителей, ведь ранее знаменитость вела на "Новом" "Сніданок" и "Ревизор", но со скандалом "ушла" на другой канал. После этого на Фреймут полилось огромное количество негативных комментариев. И вот Ольга снова вернулась на "родной" телеканал. 

Зрители сразу же бурно отреагировали на это событие, отметив, что не связано ли такое быстрое возвращение с тем, что муж Ольги Фреймут - директор "Нового" канала Владимир Локотко? Сама ведущая только шутит на эту тему в своих соцсетях и эфире шоу. 

В одном из последних постов в Instagram женщина рассказала о своих теплых чувствах к мужу: «Володя певною мірою консервативна людина, тому хапається за голову часто від моїх ідей. При цьому каже, що я у нього особлива. І дуже любить слухати мої розповіді про зйомки. У дечому доводиться його переконувати. Наприклад, вирішила повісити в студії шоу його портрет. Запротестував: «Ти що, хочеш, щоб я був, як Володимир Ілліч Ленін?». Я відстоювала свою позицію: шоу про мене і зі мною, значить, це моя територія, і на ній може бути все, що мені дорого».

 
 
 
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«Володя певною мірою консервативна людина, тому хапається за голову часто від моїх ідей. При цьому каже, що я у нього особлива. І дуже любить слухати мої розповіді про зйомки. У дечому доводиться його переконувати. Наприклад, вирішила повісити в студії шоу його портрет. Запротестував: «Ти що, хочеш, щоб я був, як Володимир Ілліч Ленін?». Я відстоювала свою позицію: шоу про мене і зі мною, значить, це моя територія, і на ній може бути все, що мені дорого» — @freimutolia ♥️ . #ОЛЯ • #ОЛЯШоу • #ОльгаФреймут • #Фреймут • #FreimutOlia

Допис, поширений Спільнота Ольги Фреймут (@community.olia.freimut)

Желание повесить портрет Владимира в студии было идеей не редакторов и директора шоу, а самой Ольги Фреймут. Как видим, ведущая умеет отстаивать свою позицию, не взирая на критику окружающих. Ольга ни капли не стыдится ни высокого положения своего мужа, ни любви к нему. 

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Новости шоу бизнеса, Владимир Локотко, Ольга Фреймут, Оля, Украинские телеведущие, Украинские шоу.
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