Танцы со звездами 2018: Павел Зибров рассказал, чем занялся после ухода с проекта

"Танцы со звездами" - одно из популярнейших шоу в Украине, которое объединяет вокруг себя самых знаменитых и талантливых представителей отечественного шоу-бизнеса. Во втором сезоне создатели решили пригласить звезд не только из разных сфер культурной жизни страны, но и разных возрастных категорий. Так, одним из участников стал харизматичный певец Павел Зибров, который славится своими пышными усами.

Уже в первом эфире певец покорил сердца всех женщин, станцевав романтичный вальс. Но не так повезло исполнителю в третьем эфире: судьи раскритиковали танец пары, отметив недостаток страсти и техники в исполнении. По итогам зрительского голосования пара Павла Зиброва и Марии Шмелевой покинула проект.

После ухода с "Танцев со звездами" певец не стал отчаиваться и поделился своими планами на будущее. "Усатый мачо" рассказал, что сейчас занят в съемках нового комедийного сериала "Продюссер", который выйдет на экраны уже 14 февраля: "З "танців" одразу у "продюсери"! Якщо хтось за вас ще не знає - зараз повним ходом ідуть зйомки супер крутого комедійного фільму "Продюсер" з моєю участю. Дата виходу на великий екран аж 14 лютого(!),але я буду потрошку розповідати вам про те,що коїться на знімальному майданчику,а іноді й показувати! Тож тримайте руку на пульсі!".

Подписчики порадовались за исполнителя, отметив его вечный жизненный позитив: "Бачите Павло як добре ,що ви у нас є...цілковитий позитив і завжди на мажорних нотах...", "будемо чекати. ДОБРЕ, що в Україні вчаться знімати фільми і знімають з кожним роком все більше і більше", "Вы большой молодец".