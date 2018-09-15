СМИ: Меган Маркл запретили присутствовать на похоронах ее отца

Американское издание National Enquirer со ссылкой на источник в Букингемском дворце утверждает, что королевская семья «ни перед чем не остановится», чтобы максимально дистанцировать Меган Маркл от ее отца Томаса. По информации издания Меган даже запретили присутствовать на его похоронах в случае, если он умрет. Якобы королева Елизавета лично обратилась к супруге внука с «настоятельной просьбой» по этому поводу. Двор уже на всякий случай готовит несколько приличных предлогов, под которыми герцогиня Сассекская не сможет приехать на погребение. Возможно, ее спешно отправят с официальным визитом в какую-либо страну.

В последнее время 74-летний Томас Маркл, недавно перенесший операцию на сердце, дал несколько скандальных интервью, в которых раскрыл политические взгляды своего зятя принца Гарри, а также сравнил королевскую семью с засекреченной сектой сайентологов. После этого Меган перестала общаться с Томасом Марклом, поскольку считает, что он позорит ее и ее новых родственников. Ранее американец заявил, что для его дочери и зятя было бы «лучше, если бы он умер».

Маркл, ныне проживающий неблагополучном районе Мексики, также боится стать жертвой похищения, так как считает, что брак Меган с принцем сделал его уязвимым. Он опасается, что его могут похитить бандиты ради выкупа.

Между тем сообщается, что после откровений отца прессе, Меган уже не знает, кому она может доверять. Поэтому она максимально сокращает контакты со своими бывшими друзьями и знакомыми. Так, ранее она не приняла приглашение посетить помолвку своей близкой подруги — актрисы Приянки Чопры. Хотя они все же пока поддерживает с ней контакт.

Ранее подруга детства и юности Меган Нинаки Придди, которая была подружкой невесты на первой свадьбе Маркл с Тревором Энгельсоном. с которой актриса практически перестала общаться просле того, как приобрела известность, говорила, что Меган «очень рассчетлива». «Как только она решает, что ты больше не являешься частью ее жизни, она становится очень холодна», — сказала Нинаки. Ранее то же самое говорила единокровная сестра Меган Саманта — как только человек ей больше не нужен, Меган вычеркивает его его из жизни.