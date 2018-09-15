В цветах и без одежды: Ким Кардашьян скопировала фотосессию Пэрис Хилтон

На обольстительном кадре Хилтон сидит на полу устланном бутонами красных роз и в белье из этих же цветов.

"Обожаю фотографии, которые сделал невероятно талантливый Брендан Форбс", – подписала она кадры, которые ранее появились в ее клипе ко Дню Валентина.

Поклонники решили, что этим постом Хилтон решила намекнуть Ким Кардашян, что именно актриса была автором идеи соблазнительной фотосессии.

Как известно, 37-летняя Ким выложила в Instagram фото, на котором позирует без одежды, прикрываясь лишь цветами вишни. Таким образом она сделала анонс выхода новой коллекции косметики Cherry Blossom.

Напомним, Ким и Пэрис поссорились почти десять лет назад, после выхода пикантного видео с участием Кардашян, которое вскоре дало толчок к запуску популярного телешоу о ее звездной семье. Тогда Пэрис вспоминала бывшую подругу в интервью только в негативном ключе.