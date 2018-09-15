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В цветах и без одежды: Ким Кардашьян скопировала фотосессию Пэрис Хилтон

Смотрите фото (6)
Пэрис Хилтон и Ким Кардашян
12:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Светская львица Пэрис Хилтон и наследница гостиничной империи Hilton Пэрис Хилтон опубликовала в своем Instagram снимок, который очень похож на последние фотографии Ким Кардашян.

На обольстительном кадре Хилтон сидит на полу устланном бутонами красных роз и в белье из этих же цветов.

"Обожаю фотографии, которые сделал невероятно талантливый Брендан Форбс", – подписала она кадры, которые ранее появились в ее клипе ко Дню Валентина.

Поклонники решили, что этим постом Хилтон решила намекнуть Ким Кардашян, что именно актриса была автором идеи соблазнительной фотосессии.

Как известно, 37-летняя Ким выложила в Instagram фото, на котором позирует без одежды, прикрываясь лишь цветами вишни. Таким образом она сделала анонс выхода новой коллекции косметики Cherry Blossom.

Напомним, Ким и Пэрис поссорились почти десять лет назад, после выхода пикантного видео с участием Кардашян, которое вскоре дало толчок к запуску популярного телешоу о ее звездной семье. Тогда Пэрис вспоминала бывшую подругу в интервью только в негативном ключе.

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Новости шоу бизнеса, Знаменитость, Ким Кардашьян, Модель, Пэрис Хилтон, Фото, Фотосессия, Цветы.
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