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Николай Тищенко наперед отпраздновал Новый Год

Николай Тищенко
12:58 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский ведущий Николай Тищенко показал настоящий зимний праздник в своем Instagram.

Пока все вокруг обеспокоены дождливой погодой и осенней хандрой, главный "Ревизор" страны Николай Тищенко с головой погрузился в зиму. 

На своей страничке в Instagram мужчина опубликовал занятное видео с ресторана, в котором проходила пятничная тематическая вечеринка, посвященная Новому Году. Здесь был и Дед Мороз, и елка, и фейерверки, и традиционные новогодние блюда.

"Пятница ! Этот день диктует особое настроение ! ...Сегодня мы добавим огоньку ,ой холодка , ой нет морозца ! Вобщем зажжжжжем. Ps как вам ролик)?", - подписал видеоролик Николай.

Позже в сторис знаменитости также появлялись небольшие фрагменты этого пышного и драйвового  гулянья. 

Участие в шоу "Танцы со звездами" и плотный рабочий график не становятся помехой веселого времяпровождения для телеведущего. Николай полностью влился в загруженный  танцевальными тренировками образ жизни и признался на своей странице, что уже не может представить свою жизнь без них.  

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Николай Тищенко, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018, Украинские знаменитости, Украинские шоу.
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