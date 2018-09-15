Николай Тищенко наперед отпраздновал Новый Год

Пока все вокруг обеспокоены дождливой погодой и осенней хандрой, главный "Ревизор" страны Николай Тищенко с головой погрузился в зиму.

На своей страничке в Instagram мужчина опубликовал занятное видео с ресторана, в котором проходила пятничная тематическая вечеринка, посвященная Новому Году. Здесь был и Дед Мороз, и елка, и фейерверки, и традиционные новогодние блюда.

"Пятница ! Этот день диктует особое настроение ! ...Сегодня мы добавим огоньку ,ой холодка , ой нет морозца ! Вобщем зажжжжжем. Ps как вам ролик)?", - подписал видеоролик Николай.

Позже в сторис знаменитости также появлялись небольшие фрагменты этого пышного и драйвового гулянья.

Участие в шоу "Танцы со звездами" и плотный рабочий график не становятся помехой веселого времяпровождения для телеведущего. Николай полностью влился в загруженный танцевальными тренировками образ жизни и признался на своей странице, что уже не может представить свою жизнь без них.