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Екатерина Осадчая рассказала, какой город любит в любую погоду

Екатерина Осадчая
14:23 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась красивыми снимками с Одессы.

За свою профессиональную карьеру Катя Осадчая побывала во многих городах не только Украины, но и мира. Каждый из них имеет свою особенную атмосферу, которую не встретишь больше нигде.

Одесса - один из самых колоритных украинских  городов: красивая архитектура, море и, конечно же, юморные одесситы. Не оставил этот уголок Украины равнодушной и Екатерину Осадчую. Ведущая часто делится снимками, на которых либо отдыхает с семьей в Одессе, либо же находится здесь на съемках. 

На днях Катя опубликовала новые фото, сделанные в "самом веселом городе" нашей страны. Видимо, телеведущая находится здесь на съемках нового сюжета своей передачи. Не забыла она и высказать любовь к Одессе в одном из постов на своей страничке в Instagram: "Люблю Одесу в будь-яку погоду. Тут гарно і в дощ і в туман і в сніги. До речі, ви знали, що в туман маяки гудуть? Я про це, колись, дізналася саме в Одесі".

Также Екатерина выложила и "зимнее" фото, отметив, что если кто-то заскучал за зимней порой, то в Одессе ему могут организовать кратковременное путешествие для фото: 

Напомним, что 12 сентября Екатерина Осадчая отпраздновала свой 35-й день рождения, в честь которого была устроена вечеринка. На праздновании были замечены многие украинские артисты: Потап, Настя Каменских, Андре Тан, Олег Винник и другие.

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Новости шоу бизнеса, Екатерина Осадчая, Катя Осадчая, Украинские ведущие, Украинские знаменитости.
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