Танцы со звездами 2018: Иракли Макацария заинтриговал информацией о новом танце

Завтра, 16 сентября, в эфир телеканала "1+1" выйдет новый четвертый эфир популярного украинского шоу "Танцы со звездами". В этом выпуске парам предстоит перевоплотиться в известных киноперсонажей.

Холостяк Иракли Макацария уже успел поделиться с фанатами своими впечатлениями о предстоящем выступлении. Как отметил мужчина, он и Яна Заяц станцуют любимейший танец, из тех, которые они видели в кино:

"Сложно представить, каким бы было кино без танцев. Во многих моих любимых фильмах герои танцуют. Как выяснилось на днях, у меня и у @zlayazaya_official один и тот же любимый кинотанец, и мы будем очень рады показать его вам в воскресенье. А пока - вот ещё несколько танцев из моего личного топа".

Переглянути цей допис в Instagram Сложно представить, каким бы было кино без танцев. Во многих моих любимых фильмах герои танцуют.

Известно, что паре достался культовый фильм "Грязные танцы". Теперь Иракли предстоит перевоплотиться в роль сексуального и необузданного Джонни Кастла, а Яне - в скромную и тихую Бэби. Впрочем, Иракли нужно просто сыграть самого себя!