Визажист Меган Маркл рассказал, почему герцогиня не пользуется красной помадой

После сообщения о помолвке, а затем и после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл обсуждения стиля и внешнего вида герцогини не прекращаются. Критики и простой народ обговаривают модные образы супруги британского принца, стоимость выбранных ею платьев и то, как она держится на публике.

На днях друг Меган Маркл Даниэль Мартин, который был официальным визажистом на церемонии бракосочетания королевской пары 19 мая этого года, поделился секретами макияжа герцогини.

"Она любит краситься самостоятельно, и она хороша в этом. Меган любит подчеркивать глаза и брови, это придает ее лицу контраст и делает тон кожи более выраженным. Также она любит экспериментировать с тональными средствами и пробовать что-то новое. Когда ее кожа более загорелая, она предпочитает более теплые тона", – рассказывает Мартин, добавляя, что слишком далеко от натурального оттенка своей кожи герцогиня никогда не уходит.

Также Даниэль Мартин признался, что есть вещи, которые герцогиня Сассекская в макияже категорически не приемлет.

"С красной помадой на губах Меган чувствует себя некомфортно. Герцогине кажется, что в любой момент она может смазаться, поэтому в ответственный момент не хочет беспокоиться еще и об этом. У членов королевской семьи так много обязанностей, что они просто хотят чувствовать себя комфортно и уверено", – говорит визажист.

Визажист Меган Маркл также отмечает, что герцогиня больше времени уделяет не столько мейкапу, сколько уходу за кожей. По словам Мартина, Меган могла бы нанести тонны косметики, но она любит выглядеть естественно. Так, жена принца Гарри не скрывает своих веснушек, считая их не недостатком, а изюминкой.