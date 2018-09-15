Соня Плакидюк поделилась очаровательным снимком из Амстердама

Соня Плакидюк является не только одной из судей шоу "Топ-модель по-украински", профессиональным фотографом, но и женщиной с отменным вкусом. Стиль Сони можно узнать из тысячи, женщина знает, как одеться элегантно, но не скучно, при этом скрыв свои недостатки и открыв самые удачные места.

Соня любит носить винтажные вещи, иногда в ее стиле можно уловить легкие нотки бурлеска и эпохи середины ХХ века. Она не скрывает, что любит красивые наряды и аксессуары, ведь эстетика для фотографа всегда на первом месте.

Знаменитость любит делиться красивыми фото со своими подписчиками, ее Instagram - это целый кладезь эстетического удовольствия. На этот раз Соня опубликовала снимок, сделанный во время ее пребывания в Амстердаме. В Голландии фотограф не могла пройти мимо Музея сумочек, от которого осталась в восторге: "Чуть не осталась там жить, в этом коварно красивом Музее сумочек в Амстердаме. Вы только посмотрите на эти стены".

Переглянути цей допис в Instagram Чуть не осталась там жить, в этом коварно красивом Музее сумочек в Амстердаме

Внешнему виду Сони Плакидюк можно только позавидовать. На снимке женщина запечатлена в утонченном облегающем черном наряде, который выгодно подчеркивает ее узкую талию и круглые бедра. В качестве аксессуара используются пояс и кокетливый бант в цвет флага Голландии. А нежно-розовая сумка с розами придает образу романтичности.