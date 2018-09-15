Ольга Сумская поделилась воспоминаниями о своем участии в "Танцах со звездами"

Проект "Танцы со звездами" не теряет популярности в Украине. Все с трепетом наблюдают за тренировками и выступлениями участников. Смотрят шоу и знаменитости.

Так, известная украинская актриса Ольга Сумская опубликовала видео на своей страничке в Instagram, на котором запечатлен ее танец с Дмитрием Дикусаром в первом сезоне шоу, который выходил на экраны еще в 2006 году.

На видеоролике мы видим зажигательный квикстеп пары, которые перевоплотились в роль главных героев "За двумя зайцами" Проньки и Голохвастова:

Переглянути цей допис в Instagram Дивлюсь #танціззірками і згадую наш квікстеп разом з талановитим Дімою Дікусаром ..

Напомним, уже завтра, 16 сентября, выйдет четвертый эпизод нового сезона "Танцев со звездами", в котором участникам нужно будет станцевать в образах известных киноперсонажей. На этот раз роль Проньки предстоит сыграть телеведущей и путешественнице Леси Никитюк.