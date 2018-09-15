Хайди Клум показала обнаженный снимок

Хайди Клум в 45 лет выглядит роскошно, а ее фигура заставляет завидовать многих женщин. Свое тело звезда не планирует скрывать, поэтому впитывает сексапильные наряды при первой же возможности. Кроме того, Хайди не стесняется позировать перед камерой в нижнем белье или без него. Это модель в очередной раз доказала, опубликовав пикантное фото в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ice cream anyone ? @bruce_weber Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 13 Сен 2018 в 11:43 PDT

На снимке Хайди Клум позирует перед камерой топлес. Манекенщица легко прикрыла свою грудь руками. При этом модель держит мороженое, сладострастно пробуя его с пальцев. Во время съемки лакомство растаяло и оказались на теле Хайди Клум, что придало сексуальности снимку. "Кому мороженого?" – игриво спросила Хайди.