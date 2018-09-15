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Хайди Клум показала обнаженный снимок

Хайди Клум
17:29 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Одна из самых известных моделей мира Хайди Клум опубликовала сексапильное фото, на котором звезда позировала абсолютно голой.

Хайди Клум в 45 лет выглядит роскошно, а ее фигура заставляет завидовать многих женщин. Свое тело звезда не планирует скрывать, поэтому впитывает сексапильные наряды при первой же возможности. Кроме того, Хайди не стесняется позировать перед камерой в нижнем белье или без него. Это модель в очередной раз доказала, опубликовав пикантное фото в соцсети.

 
 
 
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Ice cream anyone ? @bruce_weber

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

 

На снимке Хайди Клум позирует перед камерой топлес. Манекенщица легко прикрыла свою грудь руками. При этом модель держит мороженое, сладострастно пробуя его с пальцев. Во время съемки лакомство растаяло и оказались на теле Хайди Клум, что придало сексуальности снимку. "Кому мороженого?" – игриво спросила Хайди.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Модель, Оголенные снимки, Публикация, Снимки, Хайди Клум.
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