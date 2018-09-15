Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4492825-haydi-klum-pokazala-obnazhennyiy-snimok.html
Хайди Клум показала обнаженный снимок
17:29 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Одна из самых известных моделей мира Хайди Клум опубликовала сексапильное фото, на котором звезда позировала абсолютно голой.
Хайди Клум в 45 лет выглядит роскошно, а ее фигура заставляет завидовать многих женщин. Свое тело звезда не планирует скрывать, поэтому впитывает сексапильные наряды при первой же возможности. Кроме того, Хайди не стесняется позировать перед камерой в нижнем белье или без него. Это модель в очередной раз доказала, опубликовав пикантное фото в соцсети.
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На снимке Хайди Клум позирует перед камерой топлес. Манекенщица легко прикрыла свою грудь руками. При этом модель держит мороженое, сладострастно пробуя его с пальцев. Во время съемки лакомство растаяло и оказались на теле Хайди Клум, что придало сексуальности снимку. "Кому мороженого?" – игриво спросила Хайди.
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