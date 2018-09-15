Дженнифер Лоуренс рассказала, что нужно быть более открытыми с поклонниками

Дженнифер Лоуренс в новом интервью обратилась к своим коллегам-знаменитостям и призвала их быть более "честными" со своими поклонниками в вопросах диет, похудения и приведения себя в порядок.

28-летняя актриса считает, что ее коллегам пора становиться более открытыми с фанатами в вопросах, касающихся веса – Дженнифер надоело, что многочисленные знаменитости притворяются, будто идеальные тела достались им от природы и не требуют изматывающих упражнений или диет.

"Мне просто нравится, когда все ведут себя честно. Если ты весишь на 10 кг меньше, чем нужно, и рассказываешь, как все время питаешься только пиццей и жареной курицей, твои слова заставят людей думать о себе хуже, – рассуждает Дженнифер. – Я врать не стану: если я готовлюсь к "Оскару" или премьере фильма, я питаюсь не так, как обычно, чтобы влезть во все эти шикарные платья. И в этом нет ничего неловкого".

Сама Дженнифер заниматься спортом не очень любит, но признает, что именно после занятий в тренажерном зале чувствует себя лучше всего – "и это забавно, потому что я больше плачу за отмененные тренировки, чем за те, на которые действительно прихожу. Но зато, когда я в зале, на беговой дорожке, я чувствую себя так, будто в моих силах абсолютно все".