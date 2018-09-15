День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 15.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО
Новости: Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Сытник об анонсе вручения ему подозрения: Генпрокурор - больше политик
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости: Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
Компания LG рассказала, когда представит уникальный смартфон V40 ThinQ
X

Дженнифер Лоуренс рассказала, что нужно быть более открытыми с поклонниками

Дженнифер Лоуренс
19:56 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Актриса призналась, что много времени проводит в спортивных залах и только после тренировок чувствует себя прекрасно.

Дженнифер Лоуренс в новом интервью обратилась к своим коллегам-знаменитостям и призвала их быть более "честными" со своими поклонниками в вопросах диет, похудения и приведения себя в порядок.

28-летняя актриса считает, что ее коллегам пора становиться более открытыми с фанатами в вопросах, касающихся веса – Дженнифер надоело, что многочисленные знаменитости притворяются, будто идеальные тела достались им от природы и не требуют изматывающих упражнений или диет.

"Мне просто нравится, когда все ведут себя честно. Если ты весишь на 10 кг меньше, чем нужно, и рассказываешь, как все время питаешься только пиццей и жареной курицей, твои слова заставят людей думать о себе хуже, – рассуждает Дженнифер. – Я врать не стану: если я готовлюсь к "Оскару" или премьере фильма, я питаюсь не так, как обычно, чтобы влезть во все эти шикарные платья. И в этом нет ничего неловкого".

Сама Дженнифер заниматься спортом не очень любит, но признает, что именно после занятий в тренажерном зале чувствует себя лучше всего – "и это забавно, потому что я больше плачу за отмененные тренировки, чем за те, на которые действительно прихожу. Но зато, когда я в зале, на беговой дорожке, я чувствую себя так, будто в моих силах абсолютно все".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Дженнифер Лоуренс, Диеты, Заявление, Звезды.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Холостяк 2018: Никита Добрынин посоветовал, как стать успешным Роскошные яхты богатых и успешных людей (Фото) Знаменитый певец Джастин Бибер официально женился на Хейли Болдуин

Последние новости

"Шаг за шагом о тебя вытирают ноги": Макгрегор ответил Нурмагомедову Сам себе мастер: решения смекалистых людей, которые рассмешат любого Медики рассказали о полезных свойствах жирной морской рыбы
Сегодня читают
01 РФ пыталась подорвать резолюцию ООН о санкциях против КНДР
02 Ах эта свадьба: Юрий Ткач показал, как отжигает на свадьбе своего брата
03 Меркель обвинила Россию в разжигании конфликтов на постсоветском пространстве
04 День города Черкассы: программа мероприятий
05 Нестор Шуфрич прокомментировал слухи о покупке Динамо
Новости сегодня
20:00 Карпаты дома уступили Ворскле
19:57 Нарколабораторию накрыли в Херсоне
19:45 София Хаджипантели шокировала сеть необычными бровями
19:30 Пожар на пароме в Индонезии: 10 погибших
19:23 Стали известны участники вечера бокса в Киеве 2 октября
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Новости: Сегодня в Черкассах отмечают день города 2018: программа мероприятий
День города Черкассы: программа мероприятий
Новости: Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Новости: Мода осень 2018: какие куртки будут актуальны в этом сезоне (Фото)
Мода осень 2018: какие куртки будут актуальны в этом сезоне (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь