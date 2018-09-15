Зейн Малик переезжает в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к возлюбленной

В отношениях Зейна Малика и Джиджи Хадид все серьезно – настолько, что певец решился на перманентную смену места жительства: экс-звезда One Direction выставил на продажу свой дом в Англии и собирается окончательно переехать ради Джиджи в Нью-Йорк.

Риэлторы уже подыскивают покупателя для выставленного на продажу дома Зейна (он расположен в английском Хертфордшире и обойдется новому владельцу примерно в 4,6 миллиона долларов). Сам же Зейн сейчас находится в Нью-Йорке, где проводит большую часть времени, и ищет на Манхэттене квартиру для покупки.

"Жизнь в Нью-Йорке сделала Зейна счастливее, чем когда-либо, – рассказывает инсайдер. – Ему кажется, что настало подходящее время продать дом в Англии, потому что он все равно там фактически не бывает".

Также источник добавляет, что, возвращаясь в Англию, чтобы навестить семью, певец будет останавливаться в доме у своих родителей в Брэдфорде. Собственный же дом в Англии Зейну не нужен.