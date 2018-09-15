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Зейн Малик переезжает в Нью-Йорк, чтобы быть ближе к возлюбленной

Зейн Малик
20:20 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Певец решил продать дом в Англии и перебраться в Нью-Йорк.

В отношениях Зейна Малика и Джиджи Хадид все серьезно – настолько, что певец решился на перманентную смену места жительства: экс-звезда One Direction выставил на продажу свой дом в Англии и собирается окончательно переехать ради Джиджи в Нью-Йорк.

Риэлторы уже подыскивают покупателя для выставленного на продажу дома Зейна (он расположен в английском Хертфордшире и обойдется новому владельцу примерно в 4,6 миллиона долларов). Сам же Зейн сейчас находится в Нью-Йорке, где проводит большую часть времени, и ищет на Манхэттене квартиру для покупки.

"Жизнь в Нью-Йорке сделала Зейна счастливее, чем когда-либо, – рассказывает инсайдер. – Ему кажется, что настало подходящее время продать дом в Англии, потому что он все равно там фактически не бывает".

Также источник добавляет, что, возвращаясь в Англию, чтобы навестить семью, певец будет останавливаться в доме у своих родителей в Брэдфорде. Собственный же дом в Англии Зейну не нужен.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Джиджи Хадид, Зейн Малик, Модель, Музыкант, Отношения, Певец, Переезд, Продажа дома.
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