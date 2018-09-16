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Брэдли Купер рассказал о чем всегда мечтал

Брэдли Купер и Ирина Шейк
07:50 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: По словам актера, собственная семья – это то, о чем он всегда мечтал.

43-летний голливудский актер Брэдли Купер редко предпочитает говорить о личной жизни, но недавно он разоткровенничался с журналистами и немного рассказал о своей семье. Во время недавного эфира на радио National Public Radio, звезда сделал откровенное признание.

"Быть отцом и иметь собственную семью – это настоящее чудо. То, о чем я всегда мечтал. Семья открыла меня с новой стороны", – рассказал Купер.

Он отметил, что именно семья помогла ему стать более искренним и настоящим, как актёр.

Напомним, что супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер не рассказывают журналистам о своей дочери Леи, но на публике они появляюся довольно часто. Так, папарацци сфотографили пару с полуторагодовалой дочерью Леей на открытие Венецианского кинофестиваля. Ирина не публикует фото с дочерью в социальных сетях, а папарацци лишь изредка удается "подловить" модель и актера с дочерью на прогулке.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Брэдли Купер, Знаменитость, Ирина Шейк, Мечта, Семья.
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