Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4494982-troynyashki-snimok-docherey-kayli-dzhenner-kim-i-hloe-kardashyan-umililo-set.html
Тройняшки: снимок дочерей Кайли Дженнер, Ким и Хлое Кардашьян умилило Сеть
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09:57 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян растрогала Сеть новым снимком младшей дочери с двоюродными сестрами. За считанные часы умилительный кадр собрал более 5 миллионов "лайков"
Напомним, 15 января Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз благодаря суррогатному материнству. А 1 февраля впервые стала мамой Кайли Дженнер. Бэби-бум в звездном семействе завершила Хлое Кардашьян, родившая 12 апреля.
У всех трех знаменитых сестер родились девочки — Сторми (дочь Кайли), Тру (дочь Хлое) и Чикаго (дочь Ким). В Инстаграме Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию, на которой позируют все малышки.
"Тройняшки", — подписала пост звезда реалити-шоу.
Ким и Канье также воспитывают 5-летнюю дочь Норт и 2-летнего сына Сейнта. Однако, по слухам, в скором времени их семья может расшириться: инсайдеры утверждают, что супруги мечтают о четвертом ребенке.
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