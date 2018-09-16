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Тройняшки: снимок дочерей Кайли Дженнер, Ким и Хлое Кардашьян умилило Сеть

Смотрите фото (3)
Кайли и Кендал Дженнер, Ким и Хлое Кардашьян
09:57 Сегодня Телеграф
https://hochu.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ким Кардашьян растрогала Сеть новым снимком младшей дочери с двоюродными сестрами. За считанные часы умилительный кадр собрал более 5 миллионов "лайков"

Напомним, 15 января Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз благодаря суррогатному материнству. А 1 февраля впервые стала мамой Кайли Дженнер. Бэби-бум в звездном семействе завершила Хлое Кардашьян, родившая 12 апреля.

У всех трех знаменитых сестер родились девочки — Сторми (дочь Кайли), Тру (дочь Хлое) и Чикаго (дочь Ким). В Инстаграме Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию, на которой позируют все малышки.

"Тройняшки", — подписала пост звезда реалити-шоу.

Ким и Канье также воспитывают 5-летнюю дочь Норт и 2-летнего сына Сейнта. Однако, по слухам, в скором времени их семья может расшириться: инсайдеры утверждают, что супруги мечтают о четвертом ребенке.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дети, Знаменитость, Кайли Дженнер, Ким Кардашьян, Фото, Хлое Кардашьян.
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