Тройняшки: снимок дочерей Кайли Дженнер, Ким и Хлое Кардашьян умилило Сеть

Напомним, 15 января Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз благодаря суррогатному материнству. А 1 февраля впервые стала мамой Кайли Дженнер. Бэби-бум в звездном семействе завершила Хлое Кардашьян, родившая 12 апреля.

У всех трех знаменитых сестер родились девочки — Сторми (дочь Кайли), Тру (дочь Хлое) и Чикаго (дочь Ким). В Инстаграме Ким Кардашьян опубликовала новую фотографию, на которой позируют все малышки.

"Тройняшки", — подписала пост звезда реалити-шоу.

Ким и Канье также воспитывают 5-летнюю дочь Норт и 2-летнего сына Сейнта. Однако, по слухам, в скором времени их семья может расшириться: инсайдеры утверждают, что супруги мечтают о четвертом ребенке.