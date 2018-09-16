Анна Седокова заинтриговала романом с экс-солистом группы "Грибы"

Анна Седокова воспитывает троих детей: 12-летнюю Алину, рожденную в браке с капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, 6-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского, и годовалого сына Гектора, отцом которого является бизнесмен Артем Комаров. К сожалению, построить крепкие отношения не с одним из мужчин ей не удалось, но в любви она не разочаровалась.

На днях многодетная мама спровоцировала слухи о новом романе. В Инстаграме Анна Седокова разместила несколько фото с экс-солистом группы "Грибы", 26-летним украинским видеоблогером, Альбертом Kyivstoner-ом. На фото певица позирует в боди, а парень обнимает её за талию.

Может бы снимки не вызвали такой интерес, если бы не интригующий комментарий Седоковой.

Счастье любит тишину … Спасибо, что был со мной!

Позже выяснилось, что фото были сделаны во время съемок клипа на новую песню Седоковой подназванием "Шантарам".

Напомним, в интервью "Собеседнику" Анна заявила, что в юности мечтала встретить своего принца, которому бы родила наследников и прожила с ним в любви до самой старости, однако жизнь внесла свои коррективы.

Я мечтала встретить своего парня в 16 лет, одного-единственного, на всю жизнь, родить от него четверых детей и прожить с ним долго и счастливо. Но жизнь не такая романтичная.