День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем
Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем
Новости: "Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины
"Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины
Новости: Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Новости: Как проходили встречи королевы Елизаветы II и 12 президентов США
Как проходили встречи королевы Елизаветы II и 12 президентов США
X

Анна Седокова заинтриговала романом с экс-солистом группы "Грибы"

Смотрите фото (3)
Анна Седокова
10:56 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Анна Седокова не унывает, несмотря на неудачи в делах сердечных. Официально артистка не комментирует личную жизнь, но часто интригует поклонников новыми романами.

Анна Седокова воспитывает троих детей: 12-летнюю Алину, рожденную в браке с капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, 6-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского, и годовалого сына Гектора, отцом которого является бизнесмен Артем Комаров. К сожалению, построить крепкие отношения не с одним из мужчин ей не удалось, но в любви она не разочаровалась.

На днях многодетная мама спровоцировала слухи о новом романе. В Инстаграме Анна Седокова разместила несколько фото с экс-солистом группы "Грибы", 26-летним украинским видеоблогером, Альбертом Kyivstoner-ом. На фото певица позирует в боди, а парень обнимает её за талию.

Может бы снимки не вызвали такой интерес, если бы не интригующий комментарий Седоковой.

Счастье любит тишину … Спасибо, что был со мной!

Позже выяснилось, что фото были сделаны во время съемок клипа на новую песню Седоковой подназванием "Шантарам".

Напомним, в интервью "Собеседнику" Анна заявила, что в юности мечтала встретить своего принца, которому бы родила наследников и прожила с ним в любви до самой старости, однако жизнь внесла свои коррективы.

Я мечтала встретить своего парня в 16 лет, одного-единственного, на всю жизнь, родить от него четверых детей и прожить с ним долго и счастливо. Но жизнь не такая романтичная.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Альберт Kyivstoner, Грибы, Знаменитость, Отношения, Роман, Седокова, Фото, Экс-солист.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Кортни Кардашян появилась на публике с молодым бойфрендом Брэдли Купер рассказал о семейном счастье Александр Скарсгард рассказал, что думает об отношениях

Последние новости

Лучшие идеи осеннего маникюра, которые помогут вам выделиться из толпы (Фото) Головкин демонстративно покинул ринг после поражения от Альвареса (Видео) МВД Британии: Никаких санкций до Brexit
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
03 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости сегодня
12:03 Археологи обнаружили в Гватемале алтарь майя
11:58 Футбол. Впервые за 110 лет 2 команды выиграли 5 стартовых туров в чемпионате Англии
11:58 В сети появилось видео тестирования автоматической парковки Mercedes
11:55 Головкин прокомментировал поражение от Альвареса (Видео)
11:35 Самые интересные факты об отелях мира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Brexit: Мэр Лондона призывает провести повторный референдум
Brexit: Мэр Лондона призывает провести повторный референдум
Новости: Сыновей экс-президента Египта арестовали
Сыновей экс-президента Египта арестовали
Новости: В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
Новости: 16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь