День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем
Луценко: Дело Гандзюк под моим контролем
Новости: "Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины
"Северный поток-2": В "Нафтогазе" сосчитали убытки для Украины
Новости: Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Новости: Как проходили встречи королевы Елизаветы II и 12 президентов США
Как проходили встречи королевы Елизаветы II и 12 президентов США
X

Как Меган Маркл проводит свободное время в Лондоне

Смотрите фото (5)
Меган Маркл и принц Гарри
13:12 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская еще со дня королевской свадьбы стала любимицей британцев.

Поэтому они с радостью встретили бы ее на улицах Лондона. Однако Меган Маркл не так уж и легко узнать, ведь экс-актриса умело прячет свое лицо.

Жена принца Гарри имеет достаточно много хобби. Свободное время герцогиня Сассекская в основном проводит со своим мужем. Меган Маркл предпочитает отдыхать с принцем на природе, в частности, в Котсуолд-Хилс.

Герцогиня Сассекская не забывает и о занятиях спортом. Очаровательная Меган, которая может похвастаться стройной фигурой, любит посещать занятия пилатесом. Чтобы не привлекать излишнее внимание общественности, она надевает неприметные вещи и не забывает прикрыть лицо кепкой и очками.

Когда она посещает занятия пилатесом, то собирает волосы и надевает бейсбольную кепку, чтобы остаться инкогнито, – отметил инсайдер.

Чтобы выглядеть идеально, Меган Маркл регулярно посещает магазин здорового питания, который расположен неподалеку от Кенсингтонского дворца.

Единственным местом, которое она регулярно посещала, был магазин здорового питания Whole Foods, который расположен в 5 минутах от Кенсингтонского дворца. Таким образом она быстро может прийти в магазин и остаться при этом незамеченной, – добавил инсайдер.

Бывший телохранитель принцессы Дианы Кен Уарф отметил, что после свадьбы будни Меган Маркл кардинально изменились. Теперь жена принца должна соответствовать почетному статусу и уже изменила свой график дня.

"Она ежедневно находится под пристальным вниманием общественности. Меган не может себе позволить все, что раньше делала в Америке. Можно с уверенностью сказать, что сейчас она играет самую главную роль в ее жизни", – рассказал Кен Уарф.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Внешний вид, Лондон, Меган Маркл, Принц Гарри, Свободное время.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Брэдли Купер рассказал о чем всегда мечтал Кирнан Шипка в яркой одежде снялась для InStyle Кортни Кардашян появилась на публике с молодым бойфрендом

Последние новости

Футбол. Впервые за 110 лет 2 команды выиграли 5 стартовых туров в чемпионате Англии В сети появилось видео тестирования автоматической парковки Mercedes Головкин прокомментировал поражение от Альвареса (Видео)
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
03 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости сегодня
13:15 Месси: Я люблю смотреть футбол, но никогда не смотрю собственные матчи
13:06 В Париже голодают за Сенцова
13:01 Головкин нацелился на третий бой с Альваресом
12:53 Футзал: видео голов в матче Украина - Казахстан
12:43 Range Rover с быстросъемной крышей от Merlin Automotive
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: Сыновей экс-президента Египта арестовали
Сыновей экс-президента Египта арестовали
Новости: В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
В Грузии собираются наладить экспорт марихуаны
Новости: 16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
16 сентября - Писидийской иконы Божией Матери
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь