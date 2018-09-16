Как Меган Маркл проводит свободное время в Лондоне

Поэтому они с радостью встретили бы ее на улицах Лондона. Однако Меган Маркл не так уж и легко узнать, ведь экс-актриса умело прячет свое лицо.

Жена принца Гарри имеет достаточно много хобби. Свободное время герцогиня Сассекская в основном проводит со своим мужем. Меган Маркл предпочитает отдыхать с принцем на природе, в частности, в Котсуолд-Хилс.

Герцогиня Сассекская не забывает и о занятиях спортом. Очаровательная Меган, которая может похвастаться стройной фигурой, любит посещать занятия пилатесом. Чтобы не привлекать излишнее внимание общественности, она надевает неприметные вещи и не забывает прикрыть лицо кепкой и очками.

Когда она посещает занятия пилатесом, то собирает волосы и надевает бейсбольную кепку, чтобы остаться инкогнито, – отметил инсайдер.

Чтобы выглядеть идеально, Меган Маркл регулярно посещает магазин здорового питания, который расположен неподалеку от Кенсингтонского дворца.

Единственным местом, которое она регулярно посещала, был магазин здорового питания Whole Foods, который расположен в 5 минутах от Кенсингтонского дворца. Таким образом она быстро может прийти в магазин и остаться при этом незамеченной, – добавил инсайдер.

Бывший телохранитель принцессы Дианы Кен Уарф отметил, что после свадьбы будни Меган Маркл кардинально изменились. Теперь жена принца должна соответствовать почетному статусу и уже изменила свой график дня.

"Она ежедневно находится под пристальным вниманием общественности. Меган не может себе позволить все, что раньше делала в Америке. Можно с уверенностью сказать, что сейчас она играет самую главную роль в ее жизни", – рассказал Кен Уарф.