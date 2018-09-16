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Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
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Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу

Кейт Миддлтон
15:04 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: По слухам, это может произойти уже в октябре.

После рождения третьего ребенка, принца Луи, герцогиня Кембриджская вот уже пять месяцев пребывает в декретном отпуске. В связи с чем общественность обеспокоена, ведь после появления на свет первенца, принца Джорджа, она вернулась в строй полтора месяца спустя, а после рождения малышки Шарлотты пробыла вне зоны внимания СМИ четыре месяца.

Вероятнее всего, такой затянувшийся декретный отпуск связан с беременностью сестры Кейт Пиппы Миддлтон. Несмотря на то, что Пиппа чувствует себя отлично и не особо мучается от токсикоза, как было у самой Кейт, сестра все равно решила поддерживать ее до последнего в этот непростой для любой женщины период.

Согласно прогнозам светских обозревателей, Пиппа станет мамой уже в ближайшие несколько недель. Вероятнее всего, и Кейт вскоре после этого радостного события вернется на работу.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Беременность, Герцогиня, Декрет, Декретный отпуск, Дети, Кейт Миддлтон, Пиппа Миддлтон, Семья.
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