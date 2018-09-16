Томасу Марклу угрожают расправой

Томас Маркл вновь оказался в центре резонансных новостей. Однако теперь не его скандальные заявления о дочери и королевской семье стали поводом для длительных обсуждений, а угрозы, поступившие в адрес мужчины.

74-летнему Томасу Марклу грозит расправа. Злоумышленником является Хосе Сандовал, который публично пригрозил отцу герцогини Сассекской.

"Я убью тебя, толстый подонок", – заявил Сандовал, проезжая мимо дома Томаса Маркла.

Несколько дней назад мужчина проколол шины в авто скандального родственника Меган Маркл, дав понять, что его угрозы абсолютно реальные. Причиной для таких действий стала ревность Хосе Сандовала. Он заподозрил, что его 38-летняя экс-супруга имеет роман с Томасом Марклом. Лора Дэвис, которая является бывшей соседкой отца герцогини, все опровергает и объясняет, что он просто помог ей переехать в другую квартиру.

"Том оказывал большую поддержку мне и моей 11-летней дочери Джозелин, которая называет его "дядей". Мне жаль, что его втянули в эту жестокую и унизительную ситуацию. Он искренний и добрый человек, которого я знаю. Хосе терроризировал нас. Мой бывший парень сумасшедший. Он несколько раз угрожал убить меня и мою дочь, неоднократно угрожал жизни Тома", – заявила Лора Дэвис.

Сам Томас Маркл не отказался от комментария журналистам. Он отметил, что уже дал показания правоохранителям и совсем не боится угроз Хосе Сандовала.

"Я не беспокоюсь о своей собственной жизни. Но я беспокоюсь за Лори и Джозелин. Я поклялся, что больше никогда не буду давать интервью. Но единственная причина, по которой делаю это сейчас – это то, что надеюсь, огласка поможет спасти эту женщину, которая подверглась насилию", – рассказал Томас Маркл.