Танцы со звездами 2018: Леся Никитюк рассказала, кому посвящает новый танец

Леся Никитюк анонсировала, что в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами 2018" выйдет на паркет с зажигательным квикстепом. Свой танец знаменитость решила посвятить высоким девушкам.

"Сегодня танцую за всех высоких девушек, которых называли "лестницами" и всех тех, кого мама била "мокрыми трусами". У меня все! И еще одно: любите себя и никогда не комплексуйте", – написала Леся Никитюк.

Таким образом телеведущая потроллила хореографа Влада Яму, который давал достаточно скандальные комментарии относительно танцев Леси Никитюк.