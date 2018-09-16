Танцы со звездами 2018: Леся Никитюк рассказала, кому посвящает новый танец
Новости шоу бизнеса: Телеведущая Леся Никитюк в день прямого эфира "Танцы со звездами 2018" решила потроллить звездного судью проекта Влада Яму.
Леся Никитюк анонсировала, что в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами 2018" выйдет на паркет с зажигательным квикстепом. Свой танец знаменитость решила посвятить высоким девушкам.
"Сегодня танцую за всех высоких девушек, которых называли "лестницами" и всех тех, кого мама била "мокрыми трусами". У меня все! И еще одно: любите себя и никогда не комплексуйте", – написала Леся Никитюк.
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Сьогодні танцюю за всіх високих дівчат, котрих називали «драбинами». І за всіх тих кого мама била «мокрими трусами» У мене все! І ще одне ....полюбите себя и никогда не комплексуйте P.s. Сегодня вместе с @ezhov_maksim_ будем танцевать квикстеп! #ladyле #леся #принцесПаркету #богиняЛамінату
Таким образом телеведущая потроллила хореографа Влада Яму, который давал достаточно скандальные комментарии относительно танцев Леси Никитюк.