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Танцы со звездами 2018: Леся Никитюк рассказала, кому посвящает новый танец

Леся Никитюк
18:14 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Леся Никитюк в день прямого эфира "Танцы со звездами 2018" решила потроллить звездного судью проекта Влада Яму.

Леся Никитюк анонсировала, что в четвертом прямом эфире "Танцев со звездами 2018" выйдет на паркет с зажигательным квикстепом. Свой танец знаменитость решила посвятить высоким девушкам.

"Сегодня танцую за всех высоких девушек, которых называли "лестницами" и всех тех, кого мама била "мокрыми трусами". У меня все! И еще одно: любите себя и никогда не комплексуйте", – написала Леся Никитюк.

 

Таким образом телеведущая потроллила хореографа Влада Яму, который давал достаточно скандальные комментарии относительно танцев Леси Никитюк.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Влад Яма, Леся Никитюк, Проект, Публикация, Снимок, танцы со звездами 2018, Телеведущая, Хореограф, Шоу.
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