Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
Новости шоу бизнеса: 16 сентября, вышел новый выпуск главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".
В воскресенье в эфир вышел 4 прямой эфир шоу "Танцы со звездами". В этом выпуске 11 пар перевоплотились в известных героев фильмов. Встречали участников после выступлений на балконе звездная семейная пара - Сергей и Снежана Бабкины.
Иракли Макацария и Яна Заяц исполнили сальсу в образах героев из фильма "Грязные танцы".
Руслан Сеничкин с Яной Цибульской станцевали ча-ча-ча и перевоплотились в героев популярного детского мультфильма "Панда Кунг-фу".
Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин исполнили танго в стиле фильма "Запах женщины".
Во время исполнения лирического джаза Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева на паркете представили фрагмент из фильма "Карнавал".
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Павел Вишняков и Юлия Сахневич исполнили румбу под саундтрек из фильма "Девять с половиной недель".
Денис Беринчик и Катерина Белявская в образах Шрека и Фионы станцевали медленный вальс.
Маша Ефросинина и Максим Леонов исполнили фьюжн и показали борьбу белого и черного лебеда.
Пара Анита Луценко и Александр Прохоров в образах героев из фильма "5 элемент" станцевали хип-хоп.
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Николай Тищенко и NANA в пасадобле предстали в образах из мюзикла "Призрак оперы".
Леся Никитюк стала героиней фильма "За двумя зайцами" Проней Прокоповной и вместе с Максимом Ежовым исполнила квикстеп.
Завершило четвертый прямой эфир выступление ведущих и в прошлом участников предыдущего сезона "Танцев со звездами" Сергея Бабкина и Снежаны Бабкиной.
Турнирная таблица третьего эфира шоу "Танцы со звездами" по результатам судейского голосования выглядела следующим образом:
После окончания зрительского голосования в зоне риска остались две пары: Николай Тищенко и NANA, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.
На этот раз судьи не решали, кто останется в проекте. Поэтому по результатам зрительского голосования четвертый прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2018" покинули Николай Тищенко и NANA.