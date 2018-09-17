Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)

В воскресенье в эфир вышел 4 прямой эфир шоу "Танцы со звездами". В этом выпуске 11 пар перевоплотились в известных героев фильмов. Встречали участников после выступлений на балконе звездная семейная пара - Сергей и Снежана Бабкины.

Иракли Макацария и Яна Заяц исполнили сальсу в образах героев из фильма "Грязные танцы".

Руслан Сеничкин с Яной Цибульской станцевали ча-ча-ча и перевоплотились в героев популярного детского мультфильма "Панда Кунг-фу".

Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин исполнили танго в стиле фильма "Запах женщины".

Во время исполнения лирического джаза Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева на паркете представили фрагмент из фильма "Карнавал".

Павел Вишняков и Юлия Сахневич исполнили румбу под саундтрек из фильма "Девять с половиной недель".

Денис Беринчик и Катерина Белявская в образах Шрека и Фионы станцевали медленный вальс.

Маша Ефросинина и Максим Леонов исполнили фьюжн и показали борьбу белого и черного лебеда.



Пара Анита Луценко и Александр Прохоров в образах героев из фильма "5 элемент" станцевали хип-хоп.

Michelle Andrade со своим партнером Женей Котом продемонстрировали сцену из фильма "Бурлеск" с зажигательным квикстепом



Николай Тищенко и NANA в пасадобле предстали в образах из мюзикла "Призрак оперы".



Леся Никитюк стала героиней фильма "За двумя зайцами" Проней Прокоповной и вместе с Максимом Ежовым исполнила квикстеп.



Завершило четвертый прямой эфир выступление ведущих и в прошлом участников предыдущего сезона "Танцев со звездами" Сергея Бабкина и Снежаны Бабкиной.

Турнирная таблица третьего эфира шоу "Танцы со звездами" по результатам судейского голосования выглядела следующим образом:

После окончания зрительского голосования в зоне риска остались две пары: Николай Тищенко и NANA, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

На этот раз судьи не решали, кто останется в проекте. Поэтому по результатам зрительского голосования четвертый прямой эфир шоу "Танцы со звездами 2018" покинули Николай Тищенко и NANA.