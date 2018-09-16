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Кейси Аффлек рассказал о проблемах звездного брата с алкоголем

Бен Аффлек
22:22 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Актер Кейси Аффлек глубоко озаботился состоянием здоровья своего голливудского брата Бена.

По словам звезды "Манчестер у моря", Бен Аффлек уже вернулся из реабилитационного центра и чувствует себя значительно лучше. Но львиную долю стараний составляет любовь к семье, которая вдохновляет его к лучшей жизни.

"Алкоголь влияет не только на самого человека, но и на всю его семью. Поэтому я думаю, что ради своих детей и их мамы, и в том числе ради самого себя, он проделывает большую работу над собой", – прокомментировал Кейси.

Взволнованный брат добавил, что Бен страдает от алкоголизма из-за наследственности, ведь все их родственники имели проблемы с алкоголем.

"Бен – алкоголик. Большинство наших бабушек и дедушек имели проблемы с алкоголем. Наш отец тоже алкоголик, но он уже более 30 лет ведет трезвый образ жизни, а я не пью уже шесть лет. Бен тоже пытается побороть эту дурную привычку, но сделать это не так просто. У него есть для этого все возможности, в том числе и время, чтобы не спешить и пройти реабилитацию в хорошем заведении", – добавил лауреат премии "Оскар" Кейси Аффлек.

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Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Бен Аффлек, Брат, Кейси Аффлек, Семья.
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