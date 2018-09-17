Регина Тодоренко впервые рассказала, почему скрывала, что ждет ребенка

Несмотря на то, что у экс-ведущей "Орла и решки" Регины Тодоренко уже даже четко было видно немалый животик, она все равно настойчиво продолжала повторять о том, что не беременна, а провоцируют слухи только неудачно подобранные наряды.

Но, все-таки, вскоре скрывать интересное положение стало уже глупо, ведь какой бы широкий наряд не выбрала знаменитость, беременность все равно можно заметить. В своем недавнем интервью для RU.TV Тодоренко рассказала, почему же скрывала тот факт, что она ждет ребенка.

"Это положение такое нежное, это же мое личное. Мне как-то не очень хочется на всеобщее обозрение это выставлять. У меня еще есть время подумать, где рожать, поэтому пока оставлю этот вопрос", - рассказала Регина.

Кстати, своего жениха - российского певца Влада Топалова - исполнительница также долгое время скрывала. Теперь же, когда уже всем известно об отношениях знаменитостей, исполнительница даже рассказала, где они хотят сыграть свадьбу.

"Мы хотим собрать всех друзей и родственников, чтобы все без спешки, в таком клевом и правильном режиме. Может быть, решим уехать в Грецию или Италию", - поделилась Тодоренко.