Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II

Новости о королевской семье Великобритании регулярно появляются на страницах прессы. Так, сегодня обсуждают тот факт, что принц Гарри очень смешно пошутил о королеве.

Ни для кого не секрет, что у принца Гарри, который недавно отметил 34-й день рождения, — прекрасное чувство юмора. Кроме того, у него отличные отношения с бабушкой, королевой Елизаветой II. Но теперь появились факты, говорящие о том, как у них все на самом деле.

В новом документальном фильме про королеву Гарри пообщался с персоналом Букинкемского дворца, где живет королева, и вот, что он сказал.

"Вы, ребята, провели здесь гораздо больше времени, чем я за всю жизнь, хотя находитесь тут всего две недели. Вы еще не наткнулись на королеву? Если вы вдруг столкнетесь с ней в коридоре, не паникуйте. Я знаю, что вы будете. Мы всегда нервничаем".

Шутит принц, ведь как бы там ни было, а когда твой родственник - главный монарх страны, небольшая напряженность, скорее всего, действительно ощущается.