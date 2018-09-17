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Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II

Принц Гарри
11:02 Сегодня Телеграф
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Новости шоу бизнеса: Во время общения с персоналом Букинкемского дворца принц Гарри пошутил о своей бабушке, королеве Елизавете II.

Новости о королевской семье Великобритании регулярно появляются на страницах прессы. Так, сегодня обсуждают тот факт, что принц Гарри очень смешно пошутил о королеве. 

 Ни для кого не секрет, что у принца Гарри, который недавно отметил 34-й день рождения, — прекрасное чувство юмора. Кроме того, у него отличные отношения с бабушкой, королевой Елизаветой II. Но теперь появились факты, говорящие о том, как у них все на самом деле.

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В новом документальном фильме про королеву Гарри пообщался с персоналом Букинкемского дворца, где живет королева, и вот, что он сказал.

"Вы, ребята, провели здесь гораздо больше времени, чем я за всю жизнь, хотя находитесь тут всего две недели. Вы еще не наткнулись на королеву? Если вы вдруг столкнетесь с ней в коридоре, не паникуйте. Я знаю, что вы будете. Мы всегда нервничаем".

Шутит принц, ведь как бы там ни было, а когда твой родственник - главный монарх страны, небольшая напряженность, скорее всего, действительно ощущается.

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Новости шоу бизнеса, Документальный фильм, Елизавета II, Королева, Королевская семья, Принц Гарри.
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