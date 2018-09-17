Эпатажные свадебные платья знаменитостей.

Эпатажные свадебные платья знаменитостей. Светские львицы и звезды кино и музыки давно уже приучили нас к тому, что свадьбы в знаменитых семьях всегда празднуются с особенным размахом, а платья невест – это и вовсе отдельная тема. Когда в твоем распоряжении миллионы долларов, ты не станешь надевать в этот важный день что-то посредственное. Звезда всегда захочет не только выглядеть блистательно, но и заявить о себе на весь мир со страниц самых модных журналов или популярных газет. Иногда знаменитостям удается приятно удивить всех окружающих, но бывает и так, что их наряды вызывают разве что недоумение. В любом случае их свадьбы всегда попадают в центр всеобщего внимания. Перед вами пример 20 свадебных нарядов западных звезд, которые отказались от привычного белого платья в пользу чего-то пооригинальнее.