Светлана Тарабарова впервые после родов рассказала о радости материнства

Светлана Тарабарова вместе с новорожденным сыном Иваном вернулась в свой дом. Возле родильного отделения больницы ее встречали друзья, родственники и новоиспеченный отец – продюсер Алексей Бондарь.

Артистка откровенно рассказала, как она себя чувствует в роли мамы. По словам Светланы Тарабаровой, она абсолютно счастлива. Сперва звезда переживала, что ее собака будет враждебно относиться к малышу, однако опасения не оправдались.

"Мы по-чуть привыкаем. Очень боялись, что собака будет ревновать. Но он в первый день подошел к Ивану, понюхал его, и стал защищать", – призналась Светлана Тарабарова.

Кроме этого, певица дала совет молодым мамам. Светлана Тарабарова поняла, что ее ребенок реагирует на плохое настроение, поэтому посоветовала всем женщинам сохранять спокойствие рядом с младенцами.

"Единственное, что я поняла уже на 300 процентов, что надо быть спокойной. Ты спокойна, – и твой ребенок спокоен. Она все чувствует: каждый вздох, каждый шаг", – рассказала Светлана Тарабарова.

Напомним, что певица Светлана Тарабарова родила мальчика в одной из столичных клиник. Роды состоялись в воскресенье, 9 сентября, в 23:25. Малыш появился на свет с весом 3,760 кг и имел рост 55 см. Ребенка звезда назвала Иваном. Светлана Тарабарова не скрывает своего восторга от материнства и уже опубликовала первые фото с новорожденным сыном.