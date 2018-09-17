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Дрю Бэрримор рассказала о наркотической зависимости

Дрю Бэрримор
20:55 Сегодня Телеграф
nv.ua

Новости шоу бизнеса: Известная американская актриса Дрю Бэрримор рассказала о том, как злоупотребляла наркотиками в детском возрасте.

43-летняя актриса Дрю Бэрримор в телешоу Net Macdonald Has Show на Netflix рассказала о том, как принимала наркотики в детском возрасте и борьбе с зависимостью.

Ведущий спросил у Бэрримор, которая начала страдать от зависимости в 12-летнем возрасте, скучает ли они за кокаином, передает People. "Нет. О Боже. Это было очень давно, но нет. Ничто не вызвало бы у меня большую паническую атаку и ничто не кажется большим кошмаром", - сказала актриса.

Она добавила, что никогда не употребляла галюциногенные препараты, добавив: "Это похоже на то, что вам в лицо часами выливают ведра воды".

При этом Бэрримор отметила, что хотя преодолела зависимость от наркотиков, сейчас ее образ жизн нельзя назвать слишком строгим. "Я пью алкоголь, мне нравится моя жизнь и дурачиться иногда, - объяснила она. - Я не борец за трезвость, но кокаин прямо сейчас кажется мне худшим кошмаром".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Детский возраст, Дрю Берримор, Зависимость, Наркотики, Наркотическая зависимость.
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