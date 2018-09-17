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Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление

Маша Ефросинина
16:37 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему согласилась на иронический танцевальный номер.

Вчера, 16 сентября, состоялся четвертый прямой эфир грандиозного шоу "Танцы со звездами". На этот раз участникам пришлось перевоплотиться в роли известных киногероев. На сцене были представлены 11 ярких номеров. 

Телеведущей Маши Ефросининой и ее партнеру Максу Леону пришлось воплотить на сцене "Черного лебедя" культового режиссера Даррена Аронофски.  Номер пришелся по душе далеко не всем. Станцевать фьюжин они решили с иронией.

Маша Ефросинина рассказала, что ее беспокоит в "Танцах со звездами"

Екатерина Кухар отметила, что Маша все же является "королевой драмы", а веселые роли не ее конек. Не обошлись без критики и балетные па, которые исполнила ведущая. 

После таких неоднозначных комментариев Маша Ефросинина опубликовала пост на своей страничке в Instagram, в котором аргументировала свой выбор танцевальной тематики: 

 
 
 
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Итак, балет с пасадоблем!!! Сразу скажу, что отдаю себе отчёт- этот наш с Максом танец многие приняли неоднозначно, или проще говоря, «зашёл» он не всем! И я вас абсолютно понимаю! Но давайте начистоту! Хочу срочно напомнить , что проект #танціззірками - это, в первую очередь, грандиозное шоу! А шоу - это когда зрителю дают все палитру эмоций и впечатлений! Меня это сильно привлекло, когда я принимала решение участвовать- я понимала, что смогу пробовать всё, о чем даже моя свихнутая фантазия молчала! Да, я и балет - это как брачующиеся мышь с антилопой... А балет в замесе с пасадоблем, подготовленные за четыре дня и окрашенные комедийным театральным перформансом , от этого бы даже у режиссера фильма «Чёрный лебедь» чердак снесло) Но поверьте, мне так намного интересней, чем когда тебя носят на руках из эфира в эфир! В общем, я считаю, мы с @maksleonov212 не облажались, не смотря на пресловутые арабески

"Итак, балет с пасадоблем!!! Сразу скажу, что отдаю себе отчет- этот наш с Максом танец многие приняли неоднозначно, или проще говоря, "зашел" он не всем! И я вас абсолютно понимаю! Но давайте начистоту! Хочу срочно напомнить , что проект #танціззірками - это, в первую очередь, грандиозное шоу! А шоу - это когда зрителю дают все палитру эмоций и впечатлений! Меня это сильно привлекло, когда я принимала решение участвовать- я понимала, что смогу пробовать все, о чем даже моя свихнутая фантазия молчала! Да, я и балет - это как брачующиеся мышь с антилопой... А балет в замесе с пасадоблем, подготовленные за четыре дня и окрашенные комедийным театральным перформансом , от этого бы даже у режиссера фильма "Черный лебедь" чердак снесло) Но поверьте, мне так намного интересней, чем когда тебя носят на руках из эфира в эфир! В общем, я считаю, мы с @maksleonov212 не облажались, не смотря на пресловутые арабеск. Я пришла в проект для того, чтобы открыть в себе все свои возможности и посмотреть в глаза своим страхам и комплексам!!! ", - отметила Мария.

Танцы со звездами 2018: в Сети появились архивные снимки первого сезона шоу

Несмотря на критику, пара Макса и Марии получила 22 судейских бала, оказавшись на 5-м месте в турнирной таблице. Не оставили без поддержки знаменитость и поклонники, активно проголосовав за нее.  Не так повезло паре Николая Тищенко и Наны, которым пришлось покинуть проект. 

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Новости шоу бизнеса, Женщины, Маша Ефросинина, Танцы, Танцы со звездами, танцы со звездами 2018, Украинские знаменитости.
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