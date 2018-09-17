Холостяк 9: Никита Добрынин пошутил о своей национальности

Новый герой 9 сезона "Холостяка" теле- и радиоведущий Никита Добрынин не устает постить свои фото в Instagram. На этот раз яркий снимок мужчина дополнил самоироничным и забавным комментарием.

Никита отметил, что в последнее время в Сети наталкивается на множество комментариев относительно своей национальности. Приписывают мужчине и болгарские, и молдавские, и испанские, и цыганские корни! Сам же холостяк только отшучивается по этому поводу: "В инете уже начитался, что для кого-то я вылитый болгарин, кто-то пишет, что я испанец, одна барышня утверждает, что слышала про мои цыганские корни. Может есть еще версии? Решил не устраивать пресс-конференцию, пусть на все вопросы ответить моя рубаха."

Как видим, самоиронии Никите Добрынину не занимать. Кто знает, может, свои способности в сфере юмора мужчина продемонстрирует и на проекте "Холостяк".

Черная с розовыми цветами рубашка вызвала просто бурю эмоций у подписчиков, которые не поскупились на комментарии, выдвинув свои теории о корнях телеведущего: "То буковинських стайл", "Да чистый украинец ты ! Не в рубахе суть поверь", "Три богатыря(Добрыня один из них) из киевской руси", "испанский цыган...)", "Да уж, рубаха говорит совсем не о той ориентации хехехе".