Фильм о Джокере: показали первый снимок Хоакина Феникса со съемок

Режиссер фильма о суперзлодее Джокере Тодд Филлипс опубликовал первое фото исполнителя главной роли, актера Хоакина Феникса.

В картине, которая пока не имеет официального названия, Феникс перевоплотится в известного врага Бэтмена и покажет его историю еще до того, как он станет злодеем.

Режиссер опубликовал снимок в своем Instagram, подписав его "Артур", очевидно, намекая на то, что такое имя носил злодей прежде чем взял свой псевдоним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Arthur. Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1) 16 Сен 2018 в 12:12 PDT

Фильм будет "исследованием человека, которого игнорирует общество, которое станет не только смелым изучением черт характера, но и широким поучительным рассказом".

Также в Сети появилось видео со съемок картины.

A new set video from Todd Philips’ ‘JOKER’ starring Joaquin Phoenix has been officially released. (Source: @DailyMail) pic.twitter.com/l6sx7ZvHof — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 16 сентября 2018 г.

По слухам, к фильму должен присоединиться Роберт Де Ниро, который сыграет ведущего ток-шоу, который сильно повлиял на безумие персонажа Феникса и его становление как Клоун-Принца преступного мира.

При этом компания Warner Bros. отметила, что эта картина не помешает съемкам фильма о Джокере, в котором главного героя сыграет исполнитель роли злодея в фильме Отряд самоубийц Джаред Лето. Фильм о Джокере с Хоакином Фениксом должен выйти на экраны 4 октября 2019 года.