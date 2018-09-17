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Фильм о Джокере: показали первый снимок Хоакина Феникса со съемок

Хоакин Феникс
19:18 Сегодня Телеграф
nv.ua

Новости шоу бизнеса: Хоакин Феникс перевоплотится в известного врага Бэтмена.

Режиссер фильма о суперзлодее Джокере Тодд Филлипс опубликовал первое фото исполнителя главной роли, актера Хоакина Феникса.

В картине, которая пока не имеет официального названия, Феникс перевоплотится в известного врага Бэтмена и покажет его историю еще до того, как он станет злодеем.

Режиссер опубликовал снимок в своем Instagram, подписав его "Артур", очевидно, намекая на то, что такое имя носил злодей прежде чем взял свой псевдоним.

 
 
 
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Arthur.

Публикация от Todd Phillips (@toddphillips1)

Фильм будет "исследованием человека, которого игнорирует общество, которое станет не только смелым изучением черт характера, но и широким поучительным рассказом".

Также в Сети появилось видео со съемок картины.

По слухам, к фильму должен присоединиться Роберт Де Ниро, который сыграет ведущего ток-шоу, который сильно повлиял на безумие персонажа Феникса и его становление как Клоун-Принца преступного мира.

При этом компания Warner Bros. отметила, что эта картина не помешает съемкам фильма о Джокере, в котором главного героя сыграет исполнитель роли злодея в фильме Отряд самоубийц Джаред Лето. Фильм о Джокере с Хоакином Фениксом должен выйти на экраны 4 октября 2019 года.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Враг Бэтмена, Роль, Фильм о Джокере, Фото со съемок, Хоакин Феникс.
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