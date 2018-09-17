69-летний актер Ричард Гир станет отцом

Финансовый магнат из американской мелодрамы "Красотка" станет отцом во второй раз. Об этом на своей страничке в Instagram заявила 35-летняя жена Ричарда Гира – испанская журналистка Алехандра Сильва.

"Очень особенный момент, всего несколько минут назад. Получаем благословение для нашего драгоценного будущего. Мы не могли объявить об этом раньше, чем поделились этой новостью c его святейшеством Далай-ламой", - написала Алехандра под фото в соцсети.

Напомним, что актер исповедует буддизм. В 2004 году в Москве в рамках фестиваля "Тибет: Традиции. Искусство. Философия" Гир открыл персональную выставку фоторабот "Паломник".

Интересно, что это будет первый совместный ребенок пары. У актера растет 18-летний сын Гомер от актрисы и модели Кэри Лоуэлл, а у Алехандры пятилетний сын Альберт от предыдущих отношений. Супруги знакомы более 17 лет, Ричард даже дружит с отцом журналистки – строительным магнатом Игнасио Сильва.