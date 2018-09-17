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Ведущая проекта "Тайный агент" второй раз стала мамой

Катя Павлюченко
22:51 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ведущая проекта "Тайный агент" подарила своему супругу Вадиму сына.

В воскресенье, 16 сентября, в День отца, Катя Павлюченко стала мамой во второй раз. Роды прошли в частной клинике за городом. Телеведущая сообщила, что она и малыш чувствуют себя прекрасно.

"Вторые роды прошли так легко, будто вовсе не рожала. Как и в прошлый раз, моей незаменимой поддержкой был муж, который присутствовал на родах. В первый раз ему пришлось несладко, равно как и мне, мягко говоря. А в этот мы и шутили, и пили чай в родзале, и стали дважды родителями, будучи в прекрасном настроении", – рассказывает Катя.

О том, что Катя стала мамой во второй раз ведущая сообщила в своем Instagram. "Воскресенье - идеальный день, чтобы украсить жизнь Собой", - решил мой Лео и появился на свет. Отныне Я мама двух сыновей и это так вдохновляет", – поделилась девушка с фоловерами.

Имя для ребенка выбрали необычное – Лео. "Еще до того, как я узнала о второй беременности, мы с мужем знали, что назовем сына Львом. Ну, и у него просто не могло быть другого имени: Лео мы привезли из Франции (улыбается). Вообще, мы с Вадимом очень много спорили, как записывать его в свидетельстве о рождении. Я хотела – Леон, муж – Лев.

Нас рассудила моя преподаватель по французскому языку. Она объяснила, что это одно и то же имя. Просто в Англии и Франции привычно называть Леон, у нас более характерно Лев, а в США – Лео. Внешне малыш – точная копия нашего 3-летнего Вадюши. Потому уверена, что они очень быстро найдут общий язык", – рассказала Катя.

Беременность никак не повлияла на обычный ритм ведущей. Павлюченко успела сняться в новом сезоне социального проекта "Тайный агент", сдала сессию в университете и даже закончила курсы по визажу. "Никогда не считала беременность болезнью. Вместе с мужем мы очень часто летали, ходили на пешие экскурсии, и, слава Богу, все было прекрасно. Наша сила – в нашей вере, и главное тут положительный настрой", – раскрывает секреты довольная мама.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Альманах 2018, Ведущая, Ведущая нового канала, Катя Павлюченко, Ребенок, Тайный агент.
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