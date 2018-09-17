Потап поздравил свою дочь Наталью с днем рождения

37-летний музыкальный продюсер вполне может претендовать на звание "Лучшего отца". Он обожает детей и не жалеет для них ни денег, ни теплых слов.

Дочь его экс-супруги Ирины Горовой, Наталья недавно праздновала свое американское совершеннолетие. И, конечно, популярный рэпер, поздравил дочь с днем рождения в своем Instagram-аккаунте.

Сама же юная красавица запостила несколько снимков со своего дня рождения и поблагодарила всех за теплые слова и подарки:

16.09.1997 21 год назад я родилась. Спасибо в первую очередь моим родителям, которые воспитали меня, вложили в меня кучу сил, энергии, стараний! Я вас очень люблю !!!! И конечно, спасибо всем моим ребятам за день, за хорошее настроение.