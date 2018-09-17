"Крутой экспириенс": Снежана Бабкина о роли ведущей в "Танцах со звездами"

16 сентября на телеканале 1+1 прошел четвертый эфир танцевального шоу "Танцы со звездами", тематикой которого стало кино. Традиционно, кроме Юрия Горбунова провести шоу были приглашены и звездные ведущие. На этот раз их было сразу двое (кажется, эта влюбленная парочка никогда не расстается) - Снежана и Сергей Бабкины.

Снежана и Сергей Бабкины

Пара заняла место на балконе, где брала короткое интервью в участников после их выступлений. Для семейства Бабкиных это был первый опыт в роли ведущих. Сама Снежана признается:

"Хороший ведущий-это талант. А талант надо взращивать и развивать. Мы таким талантом не обладаем, но совершенно не огорчаемся по этому поводу. Вчера для нас был крутой экспириенс, импровизационный интенсив. Мы кайфонули, считаем, что сделали все от себя зависящее в заданных предлагаемых обстоятельствах. Вы знаете чем мы занимались во время номеров? Ну конечно же не повторяли текс. А были всецело на паркете, проникали в каждый номер, фантазировали как бы мы это станцевали, внимательно слушали комментарии судей, танцевали. А потом, когда ребята начинали подниматься к нам, мы вспоминали, что стоим на балконе, в руках ( впервые!!!) микрофон.

Снежана и Сергей Бабкины

Какие номера красивые! Как ребята все стараются, чтобы зритель получил наслаждение. А этот самый «зритель», вместо того, чтобы отпустить себя, расслабиться и просто получать удовольствие, сидит в напряжении и строчит... ))) Самое ценное в любой истории-оставаться самим собой, быть честным, экспериментировать и двигаться вперед".

Снежана и Сергей Бабкины подарили зрителям исполнение фокстрота

В конце эфира Снежана и Сергей, которые также участвовали в "Танцах со звездами", подарили зрителям свой любимый танец прошлого сезона. Пара исполнила трогательный фокстрот под песню "Обійми" украинской рок-группы "Океан Ельзи" .