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"Крутой экспириенс": Снежана Бабкина о роли ведущей в "Танцах со звездами"

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Снежана и Сергей Бабкины
22:01 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В четвертом эфире "Танцев со звездами" Сергей и Снежана Бабкины стали приглашенными ведущими шоу.

16 сентября на телеканале 1+1 прошел четвертый эфир танцевального шоу "Танцы со звездами", тематикой которого стало кино. Традиционно, кроме Юрия Горбунова провести шоу были приглашены и звездные ведущие. На этот раз их было сразу двое (кажется,  эта влюбленная парочка никогда не расстается) - Снежана и Сергей Бабкины.

Снежана и Сергей Бабкины

Пара заняла место на балконе, где брала короткое интервью в участников после их выступлений. Для семейства Бабкиных это был первый опыт в роли ведущих. Сама Снежана признается: 

"Хороший ведущий-это талант. А талант надо взращивать и развивать. Мы таким талантом не обладаем, но совершенно не огорчаемся по этому поводу. Вчера для нас был крутой экспириенс, импровизационный интенсив. Мы кайфонули, считаем, что сделали все от себя зависящее в заданных предлагаемых обстоятельствах. Вы знаете чем мы занимались во время номеров? Ну конечно же не повторяли текс.  А были всецело на паркете, проникали в каждый номер, фантазировали как бы мы это станцевали, внимательно слушали комментарии судей, танцевали. А потом, когда ребята начинали подниматься к нам, мы вспоминали, что стоим на балконе, в руках ( впервые!!!) микрофон.

Снежана и Сергей Бабкины

Какие номера красивые! Как ребята все стараются, чтобы зритель получил наслаждение. А этот самый «зритель», вместо того, чтобы отпустить себя, расслабиться и просто получать удовольствие, сидит в напряжении и строчит... ))) Самое ценное в любой истории-оставаться самим собой, быть честным, экспериментировать и двигаться вперед".

Снежана и Сергей Бабкины подарили зрителям исполнение фокстрота

В конце эфира Снежана и Сергей, которые также участвовали в "Танцах со звездами", подарили зрителям свой любимый танец прошлого сезона. Пара исполнила трогательный фокстрот под песню "Обійми" украинской рок-группы "Океан Ельзи" . 

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Новости шоу бизнеса, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Снежана и Сергей Бабкины, Танцы со звездами, Танцы со звездами 2, танцы со звездами 2018.
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