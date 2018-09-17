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Эмма Уотсон примеряла образ "Чудо-женщины"

Эмма Уотсон
21:59 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Всеми любимая актриса Эмма Уотсон стала "Чудо-женщиной".

Британская киноактриса Эмма Уотсон поразила своих подписчиков в Instagram неожиданным фото, – всем известная Гермиона из "Гарри Поттера" примерила образ "Чудо-женщины" с DC Comics.

Новый снимок появился на ее Instagram-странице. На нем она позирует в костюме "Чудо-женщины", в котором раньше можно было увидеть израильскую актрису Галь Гадот. Рядом с ней стоит переодетый Йода из саги "Звездные войны". Оказалось, актриса побывала на костюмированной вечеринке, для которой выбрала такой неожиданный наряд.

Таким образом звезда привлекла внимание к новой книге, которую она советует прочитать своим подписчикам, – "Ребекка" Дафны Дю Морье. Фото с обложкой книги она разместила вторым в серии снимков.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Костюмированная вечеринка, Наряд, Образ, Чудо-женщина, Эмма Уотсон.
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