Эмма Уотсон примеряла образ "Чудо-женщины"

Британская киноактриса Эмма Уотсон поразила своих подписчиков в Instagram неожиданным фото, – всем известная Гермиона из "Гарри Поттера" примерила образ "Чудо-женщины" с DC Comics.

Новый снимок появился на ее Instagram-странице. На нем она позирует в костюме "Чудо-женщины", в котором раньше можно было увидеть израильскую актрису Галь Гадот. Рядом с ней стоит переодетый Йода из саги "Звездные войны". Оказалось, актриса побывала на костюмированной вечеринке, для которой выбрала такой неожиданный наряд.

Таким образом звезда привлекла внимание к новой книге, которую она советует прочитать своим подписчикам, – "Ребекка" Дафны Дю Морье. Фото с обложкой книги она разместила вторым в серии снимков.