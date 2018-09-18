На проекте "Топ-модель по-украински" образовалась пара влюбленных

Ваня Кияница, которого уже успели прозвать Мистером КПИ, и Алиса Головнева еще с -первых эпизодов "Топ-модели по-украински" стали проявлять друг к другу симпатию, а теперь и вовсе закрутили роман на съемочной площадке.

"У нас с Алисой любовь с первого взгляда. Очень тепло отношусь к этой девочке. Кайфую от того, что наши отношения развиваются с невероятной скоростью. Во время испытаний мы все время поддерживаем друг друга, помогаем", - признался Иван.

Стоит отметить, что на этой неделе под угрозой вылета оказались Джонни и Алиса. Хоть проект покинул первый, но нервы влюбленного в девушку Ивана были на пределе, парень даже не смог сдержать слез.

"Когда почувствовал, что смогу ее потерять, еще больше осознал, насколько этот человек для меня дорог", – говорит Мистер КПИ.

Эксперты, в свою очередь, узнав о романе участников настоятельно порекомендовали им уделять внимание модельной карьере, за которой участники и пришли на проект. К тому же, опыт предыдущего года подсказывает, что личная жизнь отвлекает. "Прошлый сезон показал нам, что у участников, которые крутили любовь на проекте, не было шансов дойти до финала", - сказала Соня Плакидюк.