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На проекте "Топ-модель по-украински" образовалась пара влюбленных

"Топ-модель по-украински"
12:06 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что ребята из реалити "Топ-модель по-украински" провели вместе только три недели, некоторые участники уже публично признались в чувствах.

Ваня Кияница, которого уже успели прозвать Мистером КПИ, и Алиса Головнева еще с -первых эпизодов "Топ-модели по-украински" стали проявлять друг к другу симпатию, а теперь и вовсе закрутили роман на съемочной площадке.

"У нас с Алисой любовь с первого взгляда. Очень тепло отношусь к этой девочке. Кайфую от того, что наши отношения развиваются с невероятной скоростью. Во время испытаний мы все время поддерживаем друг друга, помогаем", - признался Иван.

Стоит отметить, что на этой неделе под угрозой вылета оказались Джонни и Алиса. Хоть проект покинул первый, но нервы влюбленного в девушку Ивана были на пределе, парень даже не смог сдержать слез.

"Когда почувствовал, что смогу ее потерять, еще больше осознал, насколько этот человек для меня дорог", – говорит Мистер КПИ.

Эксперты, в свою очередь, узнав о романе участников настоятельно порекомендовали им уделять внимание модельной карьере, за которой участники и пришли на проект. К тому же, опыт предыдущего года подсказывает, что личная жизнь отвлекает. "Прошлый сезон показал нам, что у участников, которые крутили любовь на проекте, не было шансов дойти до финала", - сказала Соня Плакидюк.

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