Атмосфера туманного Лондона всегда вдохновляла поэтов, писателей и художников.

Атмосфера туманного Лондона всегда вдохновляла поэтов, писателей и художников. Например, действие готического романа Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», пережившего более 60 экранизаций, происходит в Лондоне. Сохранить Эти старые фотографии сделаны в период с 1910 по 1950-е годы. Запечатлённые в них улицы утопают в густом тумане, настолько привычном для местных жителей, что они спокойно отреагировали во время Великого смога, случившегося в декабре 1952 года и унёсшего жизни около 12 000 человек. То был настоящий туман-убийца. А в этой подборке знаменитый лондонский туман просто укутывает столицу Великобритании, скрывая её величавую архитектуру и прохожих.