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Черная вдова прошлась по красной дорожке "Эмми" в ослепительном наряде

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Скарлетт Йохансон
17:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Самая высокооплачиваема актриса Голливуда Скарлетт Йохансон покорила поклонников своим нарядом на красной дорожке церемонии "Эмми".

Американская актриса Скарлетт Йохансон и ведущий Колен Джост былы одними из гостей церемонии "Эмми".

33-летняя звезда американского кино не обошла грандиозное награждение премиями "Эмми" и появилась на красной дорожке в компании своего возлюбленного. Он, кстати, является ведущим рейтингового шоу Saturday Night Live, которое одержало победу в номинации "Лучшее скетчеве варьете".

Но несмотря на престижные награды, звездная пара очаровала всех присутствующих своими пылкими взглядами и, конечно же, элегантными образами.

Скарлетт Йоханссон примерила образ настоящей греческой богини – расшитое белое платье с глубоким декольте Balmain и серебристые босоножки с ремешками, сделав акцент на ярком макияже и длинных серьгах. Ее 36-летний бойфренд надел смокинг Armani с бархатной бабочкой и лакированную обувь.

Напомним, что слухи о романе Скарлетт Йоханссон и Колина Жоста появились еще в сентябре прошлого года, когда Колин Джост на церемонии вручения премии "Эмми" впервые намекнул журналистам на роман с "невероятной девушкой", дав понять, что это Йоханссон. С тех пор пара часто появлялась на светских событиях вместе, в частности, на Met Gala-2018 в Нью-Йорке.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Saturday Night Live, Армани, Голливуд, Колен Джост, Скарлетт Йохансон, Эмми.
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