День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Депутаты увеличили количество членов ЦИК
Депутаты увеличили количество членов ЦИК
Новости: В МИД Украины прокомментировали "новые доказательства" РФ по MH17
В МИД прокомментировали "доказательства" РФ по MH17
Новости: Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Новости: Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
X

Алек Болдуин подтвердил слухи о свадьбе его племянницы с Джастином Бибером

Алек Болдуин
15:09 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Актер с супругой побывали на премии "Эмми-2018".

Поклонники Джастина Бибера и Хейли Болдуин были удивлены, узнав, что пара поженилась в четверг, 13 сентября. Дядя модели – Алек Болдуин – в интервью журналистам издания Access на красной дорожке премии "Эмми-2018" проговорился о свадьбе племянницы.

"Они просто пошли и поженились. И я понятия не имею, в чем там дело", – сказал Алек.

Актер также рассказал, что он и его жена, инструктор по йоге Хилария Болдуин, переписываются с Хейли "время от времени", а с Бибером они виделись "один раз".

Также актер отметил, что обычно не проводит с Хейли никаких бесед и не дает ей ценных указаний: "Это не моя работа. У нее есть папа (Стивен Болдуин. – Ред.), и я уверен, что у него есть что сказать и посоветовать дочери, поэтому я не беспокоюсь", – объяснил Алек.

Отметим, Джастин Бибер и Хейли Болдуин то встречались, то расставались. За последние полгода пара сблизилась и вскоре заявила о своей помолвке. Позже Джастин написал открытое письмо Хейли, где признался ей в любви и рассказал об их помолвке. Эмоциональный пост певец написал в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Алек Болдуин, Джастин Бибер, Свадьба, Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин, Хейли Болдуин.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Из гадкого утенка в лебедя: эти люди настолько похудели, что их невозможно узнать (Фото) Ведущая проекта "Тайный агент" второй раз стала мамой Самое главное в жизни это семья: знаменитые люди и их родители (Фото)

Последние новости

В Харьковской области загорелся пассажирский автобус Смешные свадебные снимки: подборка безумных кадров В Житомире горит картонный комбинат
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
03 Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах
04 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
05 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
Новости сегодня
15:19 Том Харди решился записать свой рэп-альбом
15:16 Марадона успешно стартовал в чемпионате Мексики
15:15 Рада приняла закон по "маски-стоп", усиливающий ответственность силовиков
15:11 Изящество женской фигуры и души на снимках легендарного фотографа (Фото)
15:11 В УПЦ МП заявили о расколе в обществе после томоса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Луценко просит снять неприкосновенность с трех депутатов
Луценко просит снять неприкосновенность с трех депутатов
Новости: Киев согласовал с МВФ постепенное повышение цены на газ
Украина и МВФ договорились о цене на газ
Новости: Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает
Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает
Новости: Алек Болдуин подтвердил слухи о свадьбе его племянницы с Джастином Бибером
Алек Болдуин подтвердил слухи о свадьбе его племянницы с Джастином Бибером
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь