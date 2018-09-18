Режиссер Гленн Вайсс сделал предложение Джен Свендсен на церемонии "Эмми-2018"

Перед несколькотысячной аудиторией режиссер Гленн Вайсс вышел на сцену и после трогательной речи сделал предложение женитьбы Джен Свендсен.

17 сентября на церемонии "Эмми" в Лос-Анджелесе Гленн Вайсс получил победу в номинации "Лучший режиссер в развлекательной программе". Выступив с вдохновенной речью, в которой он вспомнил свою покойную мать, которая умерла несколько недель назад, он сделал настоящую неожиданность.

"Мама всегда видела только хорошее в окружающих людях и вещах, и она обожала мою любимую Джен. Джен, ты свет моей жизни! Ты спрашивала, почему я не люблю называть тебя своей девушкой... Просто потому, что я хочу называть тебя своей женой", – поразил всех присутствующих на церемонии Гленн Вайсс.

Обычно ведущие шоу стараются выделить одинаковое время для лауреатов премий и "подгоняют" их, когда они не вкладываются в определенное время на сцене. Но в этом случае режиссеру дали специальное время на осуществление невероятного замысла. Любимая Джен поднялась на сцену, ответила "да" и Гленн надел ей на палец обручальное кольцо.

"Это кольцо мой отец подарил моей матери 67 лет назад. И теперь я хотел бы подарить его тебе перед всеми этими людьми, перед моей мамой и твоими родителями, которые смотрят сейчас на нас с небес", – добавил режиссер.