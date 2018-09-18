"Мисс Украина 2018": чем в этом году будет удивлять конкурс красоты

Впервые финальное шоу конкурса "Мисс Украина" пройдет в специальном съемочном павильоне киностудии HYDRA FILMS. Уникальные технические возможности этой площадки позволяют обеспечить полноценную съемку шоу в формате 360º, а зрителям шоу наблюдать за всем перформансом на расстоянии вытянутой руки, разместившись вокруг специально созданного подиума в стиле лучших мировых fashion-показов.

Основным месседжем шоу является идея раскрытия силы стихий в каждой из 25-и участниц. Каждая девушка обладает красотой и внутренней силой, которая движет ею. И у каждой она разная — как четыре основных стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь. Отличительной чертой финальных шоу конкурса последних лет стало непосредственное участие артистов и музыкантов в выходах финалисток, благодаря чему шоу смотрится как единая логичная постановка.

Так, основная визитка конкурсанток и финальный выход пройдут под хиты Monatik`а, Dzidzio предстанет в смешном костюме, сидящим перед ТВ-экраном в обычной домашней обстановке, выход в купальниках будет сопровождать таинственная и загадочная NK…..Геометрические зеркала, ветродуи, огненные фонтаны и водные экраны – далеко не весь список режиссерских задумок, с помощью которых будут изображаться четыре основных стихии: Земля, Вода, Воздух и Огонь. Это и многое другое сделает "Мисс Украина-2018" первым и самым ярким событием осеннего сезона, которое нельзя пропустить!

Гости вечера первыми узнают имя девушки, которая станет "лицом" нашей страны и будет представлять Украину на самом престижном международном конкурсе красоты "Мисс Мира", среди красавиц из более чем 120 стран мира. 68-й конкурс красоты "Мисс Мира 2018" состоится в декабре, прямую трансляцию которого ежегодно смотрят более 2 млрд. человек. Кроме почетного титула "Мисс Украина", еще две девушки станут обладательницами не менее почетных званий: Miss Ukraine International 2018 и Miss Ukraine Earth 2018. Таким образом, в ноябре девушки представят Украину на конкурсе Miss International 2018, проводящегося под эгидой UNICEF в Японии, и на конкурсе Miss Earth 2018, проводящегося под эгидой ООН на Филиппинах.

В большом музыкальном шоу примут участие: Monatik, Dzidzio, NK, Kazka, Alekseev, Lucky4 и НеАнгелы.

За титул и корону "Мисс Украина 2018" будут бороться 25 самых красивых украинок в возрасте от 17 до 24 лет, отобранных из более чем 15 000 претенденток, прошедших многоэтапный национальный кастинг, народное онлайн-голосование и представляющих разные регионы Украины. Имя победительницы назовет компетентное звездное жюри, состав которого пока держится в секрете. Корону победительнице передаст "Мисс Украина 2017" Полина Ткач.