Дива: известная американская певица показалась фанатам в эффектном образе

Американская поп-дива Кристина Агилера в последнее время очень часто оказывается в центре обсуждений. Певицу подозревали в беременности, а также она поучаствовала вместе со своими детьми в ежегодном масштабном фотопроекте "Иконы" глянца "Harpers Bazaar".

Нынче многократная лауреатка премии "Грэмми" готовится к новому музыкальному туру.

"Liberation" - так называется новый студийный альбом певицы. Это событие в ее творчестве, ведь альбом ознаменовал окончание перерыва в музыкальной карьере Агилеры, который артистка взяла для того, чтобы присвятить время своей семье. В поддержку альбома Кристина отправляется в одноименный тур.

К первому выступлению в рамках "Liberation" осталась неделя и поп-дива решила спросить фанатов, готовы ли они к этому событию. Для этого Кристина на своей странице в Instagram выложила яркое фото.

На снимке певица с черными губами и укладкой "эффект мокрых волос", а голову украшает корона. Вероятно, Агилера обнажена, ведь на самом пикантном месте фото обрезается.

Интересно, что именно корона увенчала певицу. Ведь когда-то была борьба Кристины Агилеры и Бритни Спирс за звание "поп-принцессы", которое в результате закрепилось за Бритни, а вторая кардинально изменила имидж до неузнаваемости.